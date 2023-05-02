Видевик Мадис Якобов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Видевик
- Имя
- Мадис
- Отчество
- Якобов
- Дата исполнения приговора
- 18 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 52
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45741. ВИДЕВИКЪ, МАДИСЪ ЯКОБОВЪ. К. Везонберг. у., Саксимойзск. в., 38 л.; — Везенб.-Вейсенштейн. С. М. С., 169 М., тюр. 3 м. Исп. 18 Іюня 905.
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