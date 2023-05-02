Алеев Комен-Хан Алеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Алеев
- Имя
- Комен-Хан
- Отчество
- Алеев
- Дата исполнения приговора
- 04 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 19
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 44843. АЛѢЕВЪ, КОМЕНЪ-ХАНЪ АЛѢЕВЪ. Сельск. обыв. аула Эррикъ-Кана, Асхабад. у., 17 л.; — Асхабад. О. С., 2 ч. 1484 У., тюр. 1 г. Исп. 4 Апр. 905.
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