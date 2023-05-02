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Алеев Комен-Хан Алеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Алеев
Имя
Комен-Хан
Отчество
Алеев
Дата исполнения приговора
04 апрель 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 19
Источник
Скан
Оригинальная запись
44843. АЛѢЕВЪ, КОМЕНЪ-ХАНЪ АЛѢЕВЪ. Сельск. обыв. аула Эррикъ-Кана, Асхабад. у., 17 л.; — Асхабад. О. С., 2 ч. 1484 У., тюр. 1 г. Исп. 4 Апр. 905.

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