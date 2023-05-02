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Храпов Андрей Мефодьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Храпов
Имя
Андрей
Отчество
Мефодьев
Дата исполнения приговора
02 декабрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 501
Источник
Скан
Оригинальная запись
155481. ХРАПОВЪ. АНДРЕЙ МЕФОДЬевъ. Каз. хут. Сѣкачей, ст. Сергіевской, Усть-Медвѣдицк. окр., 29 л., рд. на хут. Орловѣ, т. же ст. и окр.; — Саратов. О. С. 15 Окт. 909. 134, 135, 149. 152, 1 ч. 294 и 1 ч. 1692 У., арест. отд. 1 г. н 3 м. Исп. 2 Дек. 909,

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