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Сокулин Корней Лаврентьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Сокулин
Имя
Корней
Отчество
Лаврентьевич
Дата исполнения приговора
16 июнь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 241
Источник
Скан
Оригинальная запись
29035. СОКУЛИН, КОРНЕЙ ЛАВРЕНТЬЕВИЧ, 24 л. Гр. Мариинск. у., Краснореченск. в. и с.; — Н. С. 5 уч. Мариинск. у. Кража, лиш. св. 5 л. Исп. 16 июня 920.

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