Мушинский Адам Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Мушинский
- Имя
- Адам
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 26 март 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 229
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 85273. МУШИНСКіЙ, АДАМЪ ивановъ, 28 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Велюнск. у., гм. Выдржинъ, д. Чарножилы; — М. С. г. Велюня, 10 Марта 911, 173 и 2 п. 174 М., тюр. 3 м. Исп. 26 Марта 911. | 910 124394 1 ч. 1655 У., по сов. съ приг., напеч. въ 910 г. № 90989. | 910 9352 170 М. | 908 37470 170¹ М. | 909 42265 169 М.
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