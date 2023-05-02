Пигин Федор Ильич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Пигин
- Имя
- Федор
- Отчество
- Ильич
- Дата исполнения приговора
- 15 июнь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 277
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 10231. Пигин Федор Ильич, 19 л., Нижне-Тагильск. окр., с. Покровского. Н. С. 2 уч. Нижне-Тагильск. окр. Ст. 180 п. "а", лиш. св. 6 м. П. в. з. с. 15 июня 926.
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