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Баринов Алексей Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Баринов
Имя
Алексей
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
03 ноябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 11
Источник
Скан
Оригинальная запись
404. Баринов Алексей Иванович, 32 л., Барнаульск. окр., Белоярск. р., д. Зудиловой. Н. С. 1 уч. Барнаульск. окр. Ст. 2 ч. 86, лиш. св. 8м. П. в. з. с. 3/ХІ—26.

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