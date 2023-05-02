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Козловский Никифор Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Козловский
Имя
Никифор
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
05 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 177
Источник
Скан
Оригинальная запись
6187. КОЗЛОВСКИЙ НИКИФОР ВАСИЛЬЕВИЧ, 46 л., Барнаульск. у., Клочковск. в., с. Лебяжье. Н. С. 6 уч. Полоцк. у., Ст. 81г, пор. пр. 2 г., лиш. св. 4 г. и пор. пр. 2 г., Исп. 5 сент. 923.

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