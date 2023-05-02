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Корзинин Николай Григорьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Корзинин
Имя
Николай
Отчество
Григорьевич
Дата исполнения приговора
20 февраль 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 150
Источник
Скан
Оригинальная запись
5217. КОРЗИНИН НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, 23 л., Великолуцк. у., Власовск. в., д. Зашнено. Н. С. г. Кронштадта. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 1 г. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 20/ІІ—24. 

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