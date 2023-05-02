Жуков Алексей Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Жуков
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 01 октябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 77
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 15005. ЖУКОВ, АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ, 59 л. Гр. Суздальск. у., Яневск. в., с. Иваново-Шуйского; — Н. С. 4 уч. Суздальск. у. Присвоение, лиш. св. 1 г., по амн. нак. сокр. на ½. Исп. 1 окт. 920.
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