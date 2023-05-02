Терентьев Григорий Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Терентьев
- Имя
- Григорий
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 04 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 357
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 88470. ТЕРЕНТЬЕВЪ, ГРИГОРІЙ ИВАновъ, 39 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Каинск. у., Иткульск. в., с. Кутологовскаго, рд. Бузулук. у., Морковск. в., въ д. Новотоцкой; — Томск. О. С., 29 Окт. 910, 152¹, 1 ч. 1647 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 3½ г., съ зач. 6 м. предв. заключ. Исп. 4 Мая 911. | 908 152932 2 ч. 1655 У., по сов. съ приг., напеч. въ 908 г. № 26796. | 904 27727 1655 У. | 900 22751 169 М. | 901 24094 170¹ М. | 95 60169 170¹ М.
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