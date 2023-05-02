Ефимова Христина Ипатьевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ефимова
- Имя
- Христина
- Отчество
- Ипатьевна
- Дата исполнения приговора
- 01 октябрь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 90
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3084. ЕФИМОВА ХРИСТИНА ИПАТЬЕВНА, 67 л., б. Царицынск. г., Николаевск. у., Калмыцко-Балковск. в., с. Бирючей-Балки. б. Царицынск. Губсуд. Ст. 197, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 1/Х—24.
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