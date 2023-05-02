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Ефимова Христина Ипатьевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ефимова
Имя
Христина
Отчество
Ипатьевна
Дата исполнения приговора
01 октябрь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 90
Источник
Скан
Оригинальная запись
3084. ЕФИМОВА ХРИСТИНА ИПАТЬЕВНА, 67 л., б. Царицынск. г., Николаевск. у., Калмыцко-Балковск. в., с. Бирючей-Балки. б. Царицынск. Губсуд. Ст. 197, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 1/Х—24. 

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