Зеленов Тимофей Зотович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Зеленов
- Имя
- Тимофей
- Отчество
- Зотович
- Дата исполнения приговора
- 31 январь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 102
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3500. ЗЕЛЕНОВ ТИМОФЕЙ ЗОТОВИЧ, 42 л., Ардатовск. у., Чамзинск. в. и с. б. Симбирск. Губсуд. Ст. ст. 1 ч. 83, 88, 107, лиш. св. 4 г. и пор. пр. 4 г. П. в. з. с. 31/І—24.
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