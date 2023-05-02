Мошонников Николай Николаевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Мошонников
- Имя
- Николай
- Отчество
- Николаевич
- Дата исполнения приговора
- 24 август 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 149
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 17372. МОШОННИКОВ, НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ, 33 л. Гр. Сергиевск. пос.; — Н. С. Красно-Пресненск. р. Ямск. отд. г. Москвы. Кража, лиш. св. 3 г. Исп. 24 авг. 920. | 914 128438 2 ч. 1655 и 2 п. 1663 У. | 912 131965 1 ч. 1655 У. | 909 54757 170 М. | 911 39495 1647 У.
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