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Едильбаев Кардесте Едильбаевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Едильбаев
Имя
Кардесте
Отчество
Едильбаевич
Дата исполнения приговора
13 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 125
Источник
Скан
Оригинальная запись
4352. ЕДИЛЬБАЕВ КАРДЕСТЕ ЕДИЛЬБАЕВИЧ, 46 л., Семипалатинск. у., Энрикейск. в., 6 аула. Н. С. 7 уч. Семипалатинск. у. Ст. 180 п. «в», лиш. св. 2½ г. и пор. пр. З г. Исп. 13 окт. 923.

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