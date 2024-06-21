Фатхитдинов Саяхитдин Фатхитдинов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Фатхитдинов
- Имя
- Саяхитдин
- Отчество
- Фатхитдинов
- Дата исполнения приговора
- 11 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 420
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140412. ФАТХИТДИНОВЪ, САЯХИТДИНЪ Фатхитдиновъ. К. Белебеев. у., Куручевск. в., д. Камаева, 17 л.; — У. Чл. О. С. по Белебеев. у. 10 Сент. 909, 170¹ М., тюр. 6 м. Исп. 11 Окт. 909.
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