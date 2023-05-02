Баштавенко Петр Демьянов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Баштавенко
- Имя
- Петр
- Отчество
- Демьянов
- Дата исполнения приговора
- 23 февраль 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 31
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45162. БАШТАВЕНКО, ПЕТРЪ ДЕМЬЯновъ. К. Верхноднѣпров. у., в. и с. Попельнастова, 58 л.; — М. С. 7 уч. г. Кіева, 169 и 2 п. 171 М., тюр. 2 м. Исп. 23 Февр. 905.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.