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Баджаев Дорджи Биюджиевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Баджаев
Имя
Дорджи
Отчество
Биюджиевич
Дата исполнения приговора
22 сентябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 9
Источник
Скан
Оригинальная запись
303. Баджаев Дорджи Биюджиевич, 42 л., Калмыцк. обл., Богоцехуровск. улуса, Зюневск. аймака, хош. № 1. Н. С. Епотаевск. р. Ст. 180 п. «в», лиш. св. 3. г. П. в. з. с. 22/ІХ—26.

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