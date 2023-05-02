Зданович Игнатий Фомич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Зданович
- Имя
- Игнатий
- Отчество
- Фомич
- Дата исполнения приговора
- 27 апрель 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 83
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 15207. ЗДАНОВИЧ, ИГНАТИЙ ФОМИЧ, 29 л. Гр. Кобринск. у., Залесск. в., д. Тургай; — Н. С. 4 уч. г. Самары. Кража, пр. р. 8 м. Исп. 27 апр. 920.
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