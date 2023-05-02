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Шкурихин Иннокентий Селиверстович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шкурихин
Имя
Иннокентий
Отчество
Селиверстович
Дата исполнения приговора
10 январь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 376
Источник
Скан
Оригинальная запись
13037. ШКУРИХИН ИННОКЕНТИЙ СЕЛИВЕРСТОВИЧ, 39 л., Иркутск. г., Тулунск. окр., г. Нижнеудинска. Н. С. 13 уч. Тулунск. окр. Ст. 180 п. "б", лиш. св. 6 м. П. в. з. с. 10/І—26.

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