Данилов Василий Никитин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Данилов
- Имя
- Василий
- Отчество
- Никитин
- Дата исполнения приговора
- 25 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 76
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46403. ДАНИЛОВЪ, ВАСИЛІЙ НИКИтинъ. К. Екатеринбург. у., в. и зав. Нижне-Уфалейскаго, 16 л.; — З. Н. 3 уч. Екатеринбург. у., 11, 169 и 172 М. (кража и покуш.), тюр. 1½ м. Исп. 25 Мая 905.
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