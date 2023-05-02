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Данилов Василий Никитин

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Данилов
Имя
Василий
Отчество
Никитин
Дата исполнения приговора
25 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 76
Источник
Скан
Оригинальная запись
46403. ДАНИЛОВЪ, ВАСИЛІЙ НИКИтинъ. К. Екатеринбург. у., в. и зав. Нижне-Уфалейскаго, 16 л.; — З. Н. 3 уч. Екатеринбург. у., 11, 169 и 172 М. (кража и покуш.), тюр. 1½ м. Исп. 25 Мая 905.

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