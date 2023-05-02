Цикунова Мария Иванова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Цикунова
- Имя
- Мария
- Отчество
- Иванова
- Дата исполнения приговора
- 10 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 442
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140977. ЦИКУНОВА, МАРІЯ ИВАНОВА. К. Мстиславск. у., в. и с. Сонна, 28 л., рд. Владимір. г., Александров. у., Ботовск. в., въ д. Шульцахъ; — Г. С. Сергіевскаго пос. и г. Дмитрова Москов. г. 30 Сент. 909, 169 М., тюр. 3 м. Исп. 10 Окт. 909.
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