Кувшинов Роман Гурьянов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кувшинов
- Имя
- Роман
- Отчество
- Гурьянов
- Дата исполнения приговора
- 20 апрель 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 173
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 83842. КУВШИНОВЪ, РОМАНЪ ГУРЬЯновъ (онъ же Горшковъ), 26 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Саранск. у., Воеводск. в., д. Ермоловки; — Пермск. О. С., 10 Марта 911, 1 14, 152, 1641 и 1654 У., арест. отд. 3 г. Исп. 20 Апр. 911. Сей приг. поглощенъ приг., напеч. вь 911 г. № 37519, кот. пост. по сов. съ приг., напеч. въ 910 г. № 7298. | 904 33926 1647 У.
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