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Войтулевич Григорий Григорьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Войтулевич
Имя
Григорий
Отчество
Григорьевич
Дата исполнения приговора
11 апрель 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 30
Источник
Скан
Оригинальная запись
1121. Войтулевич Григорий Григорьевич, 27 л., г. Витебска. Н. С. 3 уч. Новозыбковск. у. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 1 г. 6 м. П. в. з. с. 11/ІѴ—26.

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