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Богдан Петр Степанов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Богдан
Имя
Петр
Отчество
Степанов
Дата исполнения приговора
11 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 37
Источник
Скан
Оригинальная запись
45319. БОГДАНЪ, ПЕТРЪ СТЕПАНОВЪ. Посел. с. и коммуны Кирганъ, Измаильск. у., 20 л.; — М. С. 4 уч. Измаильск. окр., 169 М., тюр. 3 м. Исп. 11 Іюня 905.

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