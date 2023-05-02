Абаев Ахмеджан Абдул-Кадыр
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Абаев
- Имя
- Ахмеджан Абдул-Кадыр
- Дата исполнения приговора
- 23 февраль 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 3
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 47323. АБАЕВЪ, АХМЕДЖАНЪ АБДУЛЪ-КАДЫРЪ (Мамедъ-Али) (онъ же Ибрагимовъ). Лиш. ос. пр. изъ к., 23 л., рд. Елатомск. у., въ в. и с. Азѣевѣ; — Асхабадск. О. С., 2 п. 2 отд. и 4 п. 1 отд. 133, 134, 135, 148, 149 и 2 ч. 282 У., по слож. съ наказ. по приг. сего С. отъ 2 Авг. 908 г. (по 1651 У. — арест. отд. 1 г.), арест. отд. 2 г. Исп. 23 Февр. 909, счит. ср. со 2 Авг. 908.
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