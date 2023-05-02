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Иванов Лаврентий Ануфриевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Иванов
Имя
Лаврентий
Отчество
Ануфриевич
Дата исполнения приговора
07 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 105
Источник
Скан
Оригинальная запись
3677. ИВАНОВ ЛАВРЕНТИЙ АНУФРИЕВИЧ, 24 л., Аткарск. у., Шкловск. в., с. Михайловки. Саратовск. Губсуд. Ст. 149 ч. 2, лиш. св. 1 г. 8 м. Исп. 7 июня 923.

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