Антонов Иван Варфоломеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Антонов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Варфоломеев
- Дата исполнения приговора
- 28 январь 1887
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1887, кн. 3, ч. 1: Справки о судимости по приговорам мировых судебных установлений. - 1887. С. 24
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 17180. АНТОНОВЪ, Иванъ Варѳоломѣевъ. Мѣщ. г. Зубцова (слесарь), 40 л.; приг. м. С. Лефортов. уч. г. Москвы (во 2 р., см. 1886 г. № 362), по 169 и 8 п. 170 ст. У. о нак., въ тюрьму на 4 м. Исп. 28 Янв. 1887 г.
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