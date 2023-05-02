Антонов Иван Варфоломеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнтонов Иван Варфоломеев

Антонов Иван Варфоломеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Антонов
Имя
Иван
Отчество
Варфоломеев
Дата исполнения приговора
28 январь 1887
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1887, кн. 3, ч. 1: Справки о судимости по приговорам мировых судебных установлений. - 1887. С. 24
Источник
Скан
Оригинальная запись
17180. АНТОНОВЪ, Иванъ Варѳоломѣевъ. Мѣщ. г. Зубцова (слесарь), 40 л.; приг. м. С. Лефортов. уч. г. Москвы (во 2 р., см. 1886 г. № 362), по 169 и 8 п. 170 ст. У. о нак., въ тюрьму на 4 м. Исп. 28 Янв. 1887 г.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close