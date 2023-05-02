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Корцев Бемба

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Корцев
Имя
Бемба
Дата исполнения приговора
12 июль 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 153
Источник
Скан
Оригинальная запись
5327. КОРЦЕВ БЕМБА, 19 л., Малодербетовск. улуса. Калмыцк. Облсуд. Ст. 1 ч. 76, лиш. св. 1г. 11 м. 9 д. и пор. пр. 3 г. П. В. З. С. 12/ѴІІ—24.

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