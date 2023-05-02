Карымов Миникей Мухамет
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Карымов
- Имя
- Миникей Мухамет
- Дата исполнения приговора
- 06 март 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 154
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 5155. КАРЫМОВЪ, МИНИКЕЙ МУХАМЕТЪ (онъ же Керимовъ). К. изъ сс.-п. Канск. у., Ирбейск. в., д. Ольгинской, 50 л., рд. въ г. Чистополѣ; — Красноярск. О. С., 1653, 2 ч. 1655 и 1663 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 6 Марта 909. 906 28865 1655 У.; 98 90397 1655 У.; 902 3622 170 М.; 92 22846 313 У.; 900 93896 1647 У.
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