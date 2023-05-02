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Гусев Михаил Михайлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Гусев
Имя
Михаил
Отчество
Михайлович
Дата исполнения приговора
14 декабрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 61
Источник
Скан
Оригинальная запись
14462. ГУСЕВ, МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ, 21 г. Гр. Елатомск. у., Ордабольск. в.; — Н. С. при М. Ч. К. Дезертир., лиш. св. 5 л., с зач. 13 д. пр. з. Исп. 14 дек. 920.

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