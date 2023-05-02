Козлов-Тимофеев Иван Алексеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Козлов-Тимофеев
- Имя
- Иван
- Отчество
- Алексеевич
- Дата исполнения приговора
- 12 апрель 1927
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 131
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 5510. Козлов-Тимофеев Иван Алексеевич, 19 л., г. Москвы. Московск. Г. С. Ст. 162 п. "г", л. с. 2 г. 12 апр. 927.
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