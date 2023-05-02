Ткаченко Иван Игнатьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ткаченко
- Имя
- Иван
- Отчество
- Игнатьевич
- Дата исполнения приговора
- 26 июль 1921
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1921: 1921 год. С. 247
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8510. ТКАЧЕНКО, ИВАН ИГНАТЬЕВИЧ, 19 л. Гр. Кубано-Черноморск. г.; — Н. С. при Тимошевск. Бюро Юст. Самогон, лиш. св. 3 г. Исп. 26 июля 921.
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