Лаптев Иван Пахомов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛаптев Иван Пахомов

Лаптев Иван Пахомов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лаптев
Имя
Иван
Отчество
Пахомов
Дата исполнения приговора
08 февраль 1908
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 279
Источник
Скан
Оригинальная запись
87950а. ЛАПТЕВЪ, ИВАНЪ ПАХОМОВЪ (онъ же Лаптеевъ). Сс.-каторж. изъ мщ. г. Вербовца, Ушицк. у., 32 л., рд. въ с. Шура-Копіевской, Журавлевск. в., Брацлав. у.; — К.-Подольск. О. С., 2 п. 134, 135 и 1642 У., арест. отд. 4 г. Исп. 8 Февр. 908. Сей приг. поглощ. приг., напеч. въ 908 г. № 87951. | 902 65844 1647 У., по сов. съ приг., напеч. въ 902 г. № 54859.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close