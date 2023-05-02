Лаптев Иван Пахомов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лаптев
- Имя
- Иван
- Отчество
- Пахомов
- Дата исполнения приговора
- 08 февраль 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 279
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 87950а. ЛАПТЕВЪ, ИВАНЪ ПАХОМОВЪ (онъ же Лаптеевъ). Сс.-каторж. изъ мщ. г. Вербовца, Ушицк. у., 32 л., рд. въ с. Шура-Копіевской, Журавлевск. в., Брацлав. у.; — К.-Подольск. О. С., 2 п. 134, 135 и 1642 У., арест. отд. 4 г. Исп. 8 Февр. 908. Сей приг. поглощ. приг., напеч. въ 908 г. № 87951. | 902 65844 1647 У., по сов. съ приг., напеч. въ 902 г. № 54859.
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