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Ляхович Севастиан Аггеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ляхович
Имя
Севастиан
Отчество
Аггеевич
Дата исполнения приговора
11 апрель 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 237
Источник
Скан
Оригинальная запись
8789. Ляхович Севастиан Аггеевич, 15 л., Ярославск. у., Курбск. в., хут. Прокладова. Ярославск. Губсуд. Ст. 2 ч. 149, лиш. св. 2 г. 6 м. П. в. з. с. 11 апр. 926.

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