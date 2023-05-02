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Сидорова Федосья Герасимовна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Сидорова
Имя
Федосья
Отчество
Герасимовна
Дата исполнения приговора
19 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 257
Источник
Скан
Оригинальная запись
9089. СИДОРОВА ФЕДОСЬЯ ГЕРАСИМОВНА, 30 л., Самарск. г. Амурск. Губсуд. Ст. ст. 76 ч. 1, 160 и 194, лиш. св. 8 л. и пор. пр. 5 л. Исп. 19 сент. 923.

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