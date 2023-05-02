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Попов Андрей Фролович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Попов
Имя
Андрей
Отчество
Фролович
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 205
Источник
Скан
Оригинальная запись
27858. ПОПОВ, АНДРЕЙ ФРОЛОВИЧ, 20 л. Гр. Богородицк. у., Иевлевск. в., д. Степановки; — П. С. Военкомата г. Богородицка. Упущен. дезерт., лиш. св. 1 г., по амн. нак. сокр. на ½ условно.

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