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Лаврентьев Прокофий Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лаврентьев
Имя
Прокофий
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
23 август 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 167
Источник
Скан
Оригинальная запись
5821. ЛАВРЕНТЬЕВ ПРОКОФИЙ ИВАНОВИЧ, 30 л., Михайловск. у., Попадышск. в. Н. С. Дежурн. Камер. г. Ленинграда. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 2 г. и пор. пр. 3 г. П. В. З. С. 23/ѴІІІ—24.

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