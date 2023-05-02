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Галеев Нагмаджан Шакиров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Галеев
Имя
Нагмаджан
Отчество
Шакиров
Дата исполнения приговора
27 сентябрь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 49
Источник
Скан
Оригинальная запись
1630. ГАЛЕЕВ НАГМАДЖАН ШАКИРОВ, 26 л., Чистопольск. к., Билярск. в. Н. С. 2 уч. г. Барнаула. Ст. 188, лиш. св. 2 г. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 27/ІХ—24. 

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