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Курочкин Иван Титов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Курочкин
Имя
Иван
Отчество
Титов
Дата исполнения приговора
24 январь 1887
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1887, кн. 3, ч. 1: Справки о судимости по приговорам мировых судебных установлений. - 1887. С. 324
Источник
Скан
Оригинальная запись
22715. КУРОЧКИНЪ, Иванъ Титовъ. Кр. Макарьев. у., Ковернинск. в., д. Большихъ-Талицъ (хлѣбопаш.), 45 л.; приг. Макарьев. Съѣзд. М. С., Костром. губ., за самовольн. порубку лѣса въ 5 р., по 2 п. 155 ст. У. о нак., въ тюрьму на мѣсяцъ. Исп. 24 Янв. 1887 г.

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