Носов Иван Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНосов Иван Дмитриевич

Носов Иван Дмитриевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Носов
Имя
Иван
Отчество
Дмитриевич
Дата исполнения приговора
24 декабрь 1921
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1921: 1921 год. С. 177
Источник
Скан
Оригинальная запись
6081. НОСОВ, ИВАН ДМИТРИЕВИЧ, 28 л. Гр. Аткарск. у., Пригородной в.;—Р. В. Т. Рязано- Уральск. ж. д. Должн. прест., лиш. св. 2 г., по амн. нак. сокр. на ½ Исп. 24 дек. 921.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close