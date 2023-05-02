Исакова Акулина Евсеевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Исакова
- Имя
- Акулина
- Отчество
- Евсеевна
- Дата исполнения приговора
- 17 июнь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 117
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4043. ИСАКОВА АКУЛИНА ЕВСЕЕВНА, 39 л., Котельническ. у., Гвоздевск. в., с. Красногорского. Уральск. Облсуд. Ст. ст. 140, 171, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 5 л. П. В. З. С. 17/ѴІ—24.
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