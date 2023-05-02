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Тарыгин Иван Борисович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Тарыгин
Имя
Иван
Отчество
Борисович
Дата исполнения приговора
05 январь 1921
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1921: 1921 год. С. 243
Источник
Скан
Оригинальная запись
8377. ТАРЫГИН, ИВАН БОРИСОВИЧ, 24 л. Гр. Зубцовск. у., Игнатьевск. в., с. Хлебняк; — Н. С. Петроградск. р. 4 отд. б. г. Петрограда. Кража и побег, лиш. св. 2 г., по амн. нак. сокр. на ½ г. Исп. 5 янв. 921.

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