Тарыгин Иван Борисович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тарыгин
- Имя
- Иван
- Отчество
- Борисович
- Дата исполнения приговора
- 05 январь 1921
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1921: 1921 год. С. 243
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8377. ТАРЫГИН, ИВАН БОРИСОВИЧ, 24 л. Гр. Зубцовск. у., Игнатьевск. в., с. Хлебняк; — Н. С. Петроградск. р. 4 отд. б. г. Петрограда. Кража и побег, лиш. св. 2 г., по амн. нак. сокр. на ½ г. Исп. 5 янв. 921.
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