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Козлов Леонтий Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Козлов
Имя
Леонтий
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
02 январь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 176
Источник
Скан
Оригинальная запись
6167. КОЗЛОВ ЛЕОНТИЙ ФЕДОРОВИЧ, 20 л., Зарайск. у., Старолтовск. в., д. Кутукова, Самарск. Губревтриб., Ст. ст. 140, 183, лиш. св. 4 г. и пор. пр. 3 г., Исп. 2 янв. 923.

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