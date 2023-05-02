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Делымов Борис Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Делымов
Имя
Борис
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
15 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 109
Источник
Скан
Оригинальная запись
3786. ДЕЛЫМОВ БОРИС ВАСИЛЬЕВИЧ, 20 л., Лаишевск. к., Державинск. в., с. Люткино. Главсуд. Татарск. АССР. Ст. 114 ч. 2, лиш. св. 1½ г. Исп. 15 окт. 923.

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