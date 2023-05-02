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Кузиков Кузьма Кельсович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кузиков
Имя
Кузьма
Отчество
Кельсович
Дата исполнения приговора
20 май 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 138
Источник
Скан
Оригинальная запись
5251. Кузиков Кузьма Кельсович, 25 л., Иркутск. г., Киренск. окр., Макаровск. в., д. Воровской. Иркутск. Г. С. Ст. 169, лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 20/Ѵ—26.

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