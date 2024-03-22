Зюзя Иван Никифоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Зюзя
- Имя
- Иван
- Отчество
- Никифоров
- Дата исполнения приговора
- 11 август 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 89
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 65059. зюзя, иванъ Никифоровъ. К. Рѣжицк. у., Ковнатск. в., д. Вырвы, 41 г.; — З. Н. 1 уч. Рѣжицк. у., (во 2 р.; 1 р. въ 86 г.), 169 и 171 М., тюр. 1½ м. Исп. 11 Авг. 907.
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