Курдала-Оглы Канда
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Курдала-Оглы
- Имя
- Канда
- Дата исполнения приговора
- 27 июль 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 131
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 66242. КУРДАЛА-ОГЛЫ, КАНДА. Сельчаи. с. Мекеги, Даргин. окр., 48 л.; — Владикавказ. О. С, 134, 135, 149 и 2 ч. 1455 У., арест. отд. 3 г. Исп. 27 Іюля 907.
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