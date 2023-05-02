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Кумалов Мухаж Камбулатович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кумалов
Имя
Мухаж
Отчество
Камбулатович
Дата исполнения приговора
05 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 215
Источник
Скан
Оригинальная запись
7583. КУМАЛОВ МУХАЖ КАМБУЛАТОВИЧ, 18 л., Нальчинск. окр., с. Шалушки. Кабардино-Балкарск. Облсуд. Ст. ст. 76 ч. 1 и 204, расстрел. по амн. замен., лиш. св. 3 г. 4 м. и пор. пр. 5 л. Исп. 5 мая 923.

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