Скалин Адриан Игнатьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСкалин Адриан Игнатьев

Скалин Адриан Игнатьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Скалин
Имя
Адриан
Отчество
Игнатьев
Дата исполнения приговора
12 ноябрь 1908
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 604
Источник
Скан
Оригинальная запись
16987. СКАЛИНЪ, АДРІАНЪ ИГНАТЪевъ. Лиш. ос. пр. изъ мщ. д. Алешекъ, Днѣпровск. у., 47 л., рд. въ г. Николаевѣ; — Г. С. 2 уч. г. Херсона, 169 М., тюр. 4 м. Исп. 12 Нояб. 908. | 99 104081 294, 1657 и 1697 У. | 98 52206 169 М. | 95 104599 294 У. | 98 46136 172 М. | 90 67488 170 М. | 96 49746 175 М.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close