Скалин Адриан Игнатьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Скалин
- Имя
- Адриан
- Отчество
- Игнатьев
- Дата исполнения приговора
- 12 ноябрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 604
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 16987. СКАЛИНЪ, АДРІАНЪ ИГНАТЪевъ. Лиш. ос. пр. изъ мщ. д. Алешекъ, Днѣпровск. у., 47 л., рд. въ г. Николаевѣ; — Г. С. 2 уч. г. Херсона, 169 М., тюр. 4 м. Исп. 12 Нояб. 908. | 99 104081 294, 1657 и 1697 У. | 98 52206 169 М. | 95 104599 294 У. | 98 46136 172 М. | 90 67488 170 М. | 96 49746 175 М.
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